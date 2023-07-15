Trabzonspor'da kampa katılmayan Montasser Lahtimi'nin yeni adresi netlik kazanıyor.
Ülkesi Fas'a geri dönme kararı alan Lahtimi, Wydad kulübü ile anlaşma sağladı.
Lahtimi'nin Wydad'a transferi için son pürüzler gideriliyor. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
LAHTIMI KİMDİR?
Trabzonspor'a geçen sezon başında transfer olan 22 yaşındaki Montasser Lahtimi, bordo-mavili forma altında 10 maçta süre buldu.
Ülkesi Fas'a geri dönme kararı alan Lahtimi, Wydad kulübü ile anlaşma sağladı.
Lahtimi'nin Wydad'a transferi için son pürüzler gideriliyor. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
LAHTIMI KİMDİR?
Trabzonspor'a geçen sezon başında transfer olan 22 yaşındaki Montasser Lahtimi, bordo-mavili forma altında 10 maçta süre buldu.