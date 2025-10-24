23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

La Gazzetta: "Osimhen'i gördün mü Napoli?"

La Gazetta dello Sport, "Osimhen'i gördün mü Napoli? Osimhen muhteşem! Bodo Glimt karşısında attığı iki golle şov yapan futbolcu Liverpool maçının ardından bir kez daha Galatasaray'ı uçurdu" ifadelerine yer verdi.

24 Ekim 2025 08:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
La Gazzetta: 'Osimhen'i gördün mü Napoli?'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray'ın evinde Bodo Glimt'i 3-1 yenmesi Avrupa medyasında da geniş yer buldu.

İtalyan medyasından La Gazetta dello Sport, "Osimhen'i gördün mü Napoli? Osimhen muhteşem! Bodo Glimt karşısında attığı iki golle şov yapan futbolcu Liverpool maçının ardından bir kez daha Galatasaray'ı uçurdu" ifadelerine yer verdi.

Osimhen, 75 milyon Euro'ya Napoli'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

Norveç medyası ise, "Galatasaray Bodo'yu salladı. Gürültü çılgıncaydı ve zaman zaman aşırı seviyelere ulaştı. Glimt'in savunması Galatasaray karşısında tökezledi" yorumunda bulundu. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
