Kyrie Irving'in 39 sayılık performansı yeterli olmadı!

NBA'de Minnesota ile karşılaşan Dallas, Kyrie Irving'in 39 sayı bulmasına rağmen maçı kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Kyrie Irving'in 39 sayılık performansı yeterli olmadı!
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26 Aralık 2024 10:52
Son güncelleme 26 Aralık 2024 11:59
NBA Noel akşamında Minnesota Timberwolves ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi.

Çekişmeli maçta harika bir ilk çeyrek geçiren Luka Doncic, maçın ilk 8 dakikasında 11 sayı buldu. Devamında maalesef sakatlanan Doncic'in yokluğunda direksiyonu Kyrie Irving ele aldı.

Mücadeleyi Minnesota Timberwolves 105 – 99 kazanmayı başardı. Takımın yıldızı Anthony Edwards; 26 sayı, 8 ribaund ve 5 asist ile oynarken Julius Randle; 23 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performans ile galibiyete yardımcı oldu.

39 dakika sahada kalan ve %85 saha içi isabeti ile oynayan Rudy Gobert ise 14 sayı ve 10 ribaund istatistikleri ile double-double yaptı.

Dallas Mavericks tarafında ise kontrolü ele alan Kyrie Irving; %51 saha içi isabeti ile 39 sayı ve 5 ribaund buldu. Sakatlanan Doncic ise sahada 16 dakika kalabildi. 14 sayı, 5 ribaund ve 2 asistlik performans gösterdi.

LAKERS SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'u son saniye basketiyle 115-113 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Lakers, Chase Center'da Golden State'e konuk oldu. NBA'in yaşayan iki efsanesi LeBron James ile Stephen Curry'yi karşı karşıya getiren müsabakada Lakers, Austin Reaves'in son saniyede kaydettiği basketle sahadan galip ayrıldı.

Lakers'ta 39 yaşındaki LeBron James, 31 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. Reaves ise 26 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile galibiyete "triple-double" ile katkı sağladı.

Golden State'de ise Curry'nin 38, Andrew Wiggins'in 21 sayısı kazanmaya yetmedi.

Bu sonuçla Los Angeles Lakers, 17. galibiyetini aldı. Golden State Warriors ise 14. kez mağlup oldu.

Öte yandan karşılaşmada sakatlık yaşayan Anthony Davis, mücadeleye devam edemedi.

KNICKS, BRIDGES İLE KAZANDI

New York Knicks, sahasında karşılaştığı San Antonio Spurs'ü Mikal Bridges'ın etkili performansıyla 117-114 mağlup etti.

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada 41 sayılık katkı veren Mikal Bridges, galibiyette önemli rol oynadı.

San Antonio'da ise Victor Wembanyama'nın 42 sayı ve 18 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Knicks, bu sonuçla 20. kez sahadan galip ayrıldı. Spurs ise 15. yenilgisini yaşadı.

NBA'de sonuçlar şu şekilde:

New York Knicks 117-114 San Antonio Spurs
Boston Celtics 114-118 Philadelphia
Golden State Warriors 113-115 Los Angeles Lakers
Phoenix Suns 110-100 Denver Nuggets

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