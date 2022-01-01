Kyrie Irving'den sezon rekoru 50 sayı!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, takımının Charlotte Hornets'ı 132-121 mağlup ettiği maçta sezon rekoru 50 sayı kaydetti.



Kyrie 12 üçlük denemesinin 9'unda isabet bulurken, karşılaşmayı 15/19 şut isabetiyle tamamladı.



NBA tarihinde Michael Jordan'dan sonra %75 şut isabetiyle birden çok kez 50 sayı bulan ikinci guard olmayı başaran Irving, karşılaşma sonrası şu açıklamaları yaptı:



"Kazanılması gereken bir maç gibi hissettim. Diğer geceler böyle hissetmediğimi söylemiyorum fakat bazen hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmadığı bir moda girmeniz gerekiyor."





