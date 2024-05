Kylian Mbappe resmen PSG'den ayrıldı

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.



İşte Kylian Mbappe'nin açıklamaları:



"Her şeyden önce taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Yedi yıl boyunca bana verdiğiniz sevginin karşılığını vermek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Her zaman başarılı olmayı istedim.



PSG kimseyi kayıtsız bırakmayan bir kulüp. Onu sevebilirsin ya da ondan nefret edebilirsin. Ben bu işi sevmeyi seçtim ve bunu 7 yıl boyunca inişli çıkışlı bir şekilde yaptım ama bu prestijli kulübe imza attığıma hiçbir zaman pişman olmadım. Hayatımın sonuna kadar hafızamda saklayacağım bir kulüp. Herkese bu kulüpte oynadığım için şanslı olduğumu söylerdim.



Artık Paris Saint-Germain'in futbolcusu olmayacağım ama tüm maçları izlemeye devam edeceğim çünkü her zaman ilgimi çekecek ve kulüp haberleriyle her zaman yakından ilgileneceğim. Bütün özelliklerimle, kusurlarımla bendim ama bu yedi yıl boyunca kendimin en iyi versiyonunu vermeye çalıştım.



Teşekkür etmek istiyorum çünkü Paris Saint-Germain olmasaydı yaşadığım duyguların yarısını bile yaşayamazdım ve bunun için hayata minnettarım. Umarım bu yılı son bir kupayla kapatacağız. Geriye kalan zamanlarda güzel günler geçireceğiz. Ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız."



REAL YÜKLENİYOR



Geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid ile adı sıklıkla anılan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe'nin sezon sonu resmen İspanyol deviyle sözleşme imzalaması bekleniyor.



Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kylian Mbappe transferini açıklaması bekleniyor.



306 MAÇA ÇIKTI



Paris Saint-Germain formasıyla 306 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik skor katkısı sağlarken 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.





