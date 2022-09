Kylian Mbappe: 'Real Madrid benim evim'

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalama kararı bir devlet meselesi haline geldi ve kulüp sınırlarını da aştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu dönemde yıldız forvet oyuncusunu arayarak onu Fransa'da tutmak ve Real Madrid'in teklifini reddetmesini sağlamak için elinden geleni yaptı.



Kylian Mbappe, New York Times'a verdiği röportajda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmeyi ve bu görüşmenin kararını nasıl etkilediğiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu.



Mbappe, "Cumhurbaşkanı ile geleceğim hakkında konuşacağımı hiç düşünmemiştim, bu çılgınca bir şey, gerçekten çok çılgıncaydı" dedi.



Fransız yıldız, "Kalmanı istiyorum, şu an buradan ayrılmanı istemiyorum' dedi ve bu ülke için çok önemli olduğumu söyledi. Cumhurbaşkanı size bunu söylediğinde, bu önemli bir şeydir" ifadelerini kullandı.



Gazete, Macron'un Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesini orta ve uzun vadede kabul ettiğini ancak şu an için ona "Daha zamanın var, biraz daha kalabilirsin" dediğini iddia etti.



"NEREYE GİTSEM PARA VERECEKLERDİ"



Karar anına gelindiğinde ise Mbappe, ailesi ve kişisel avukatı Delphine Verhey ile 'her şeyi' konuştuklarını ve bu kararı almalarında paranın rol oynamadığını söylüyor. Mbappe "Çünkü nereye gitsem para vereceklerdi" açıklamasını yaptı.



Paris Saint-Germain'in takımla ilgili kararlarda kendisine daha fazla yetki vereceği yönündeki haberlere karşı "Bu benim işim değil ve bunu yapmak istemiyorum, çünkü bu konuda iyi değilim. Saha içinde ve saha dışında iyiyim, bu benim rolüm değil. Bu konuda benden daha iyi olan pek çok insan var" yanıtını verdi.



"REAL MADRID EVİMMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"



Fransız oyuncuya sorulan olası Real Madrid geleceği hakkındaki sorulara verdiği cevaplarda, Los Galacticos için geleceğe dair açık kapı bıraktı.



Mbappe, "Ne olacağını asla bilemezsiniz. Real Madrid'de hiç oynamadım ama sanki evimmiş gibi hissediyorum." dedi.



"FUTBOCUDAN FAZLASI OLMAK İSTİYORUM"



Fransız golcü bu spordaki geleceği hakkında da yorumlarda bulundu:



"Hayır, sadece futbol oynayan, ardından kariyerini bitirip bir yatta yaşamaya giden bir adamdan daha fazlası olmak istiyorum. İnsanlar bunun çok fazla olacağını ve futbola konsantre olmam gerektiğini düşünebilir. Ben öyle düşünmüyorum çünkü artık dünya değişti"





