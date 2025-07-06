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Kyle Walker-Peters, adım adım Beşiktaş'a!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın transferinde en avantajlı takım görülüyor.

calendar 06 Temmuz 2025 10:54 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 11:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Kyle Walker-Peters, adım adım Beşiktaş'a!
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Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları son sürat devam ediyor. David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerini tamamlayan Beşiktaş, sıradaki transferini sağ bek pozisyonunda yapmak istiyor.

Bright Osayi Samuel ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlanan siyah-beyazlılar, sağ bekte Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı bitirmeye çalışıyor.

Sözleşmesi sona erdiği için serbest durumda olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcuyu ikna etmek isteyen Serdal Adalı yönetimi, oyuncuya imza bedeli olarak 2 milyon euro önerdi.


OYUNCU ZAMAN İSTEDİ

Oyuncunun gözünde İngiliz kulüplerinin önüne geçen Beşiktaş, Walker-Peters'a takımın gelecek projelerini anlattı. Siyah-beyazlılar'dan süre isteyen Kyle Walker-Peters'a en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği ve oyuncunun da transfere sıcak baktığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Southampton forması ile 35 maça çıkan Walker-Peters, takımına 2 asist ile katkıda bulundu. 

 
 

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