Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse, Kyle Lowry'nin parmak enfeksiyonu yüzünden 7-10 gün arası bir süreçte kadro dışı kalmasının beklendiğini belirtti.



Nurse, Oklahoma City Thunder'a karşı dün gece oynanan maç öncesi, Lowry'nin durumunu "Pek iyi gitmiyor..." şeklinde yorumladı.



Lowry başlangıçta yalnızca Chesapeake Energy Arena'da oynanan maç için kadro dışı olarak belirlenmiş olsa da, takvimdeki Golden State Warriors, Washington Wizards, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers karşılaşmalarının tamamını kaçırabilir.



