Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kyle Lowry, 7-10 gün arası yok!

Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse, Kyle Lowry'nin parmak enfeksiyonu yüzünden 7-10 gün arası bir süreçte kadro dışı kalmasının beklendiğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse, Kyle Lowry'nin parmak enfeksiyonu yüzünden 7-10 gün arası bir süreçte kadro dışı kalmasının beklendiğini belirtti.

Nurse, Oklahoma City Thunder'a karşı dün gece oynanan maç öncesi, Lowry'nin durumunu "Pek iyi gitmiyor..." şeklinde yorumladı.

Lowry başlangıçta yalnızca Chesapeake Energy Arena'da oynanan maç için kadro dışı olarak belirlenmiş olsa da, takvimdeki Golden State Warriors, Washington Wizards, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers karşılaşmalarının tamamını kaçırabilir.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal