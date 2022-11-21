Kupa Voley'de çeyrek final kuraları çekildi

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.



Kupada çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirildi.



TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, çeyrek finalde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.



TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış da kura çekimi ve statü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Çeyrek finale doğrudan katılan erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank ile kadınlarda VakıfBank ve Fenerbahçe Opet, kurada seribaşı olarak yer aldı.



AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 21-22 Aralık, kadınlarda ise 14-15 Şubat ve 7-8 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.



Kupada çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden yapılacak. Galip gelen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.



Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:



Erkekler



Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara)



Hekimoğlu GCT BVİ-Fenerbahçe HDI Sigorta (İstanbul)



Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (İzmir)



Halkbank-TÜRŞAD (Ankara)



Kadınlar



VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (İstanbul)



Aydın Büyükeşhir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Aydın)



Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (İstanbul)



Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (İstanbul)





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