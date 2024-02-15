Kulüplerin yayın geliri beklentisi 200 milyon dolar

TFF ve Kulüpler Birliği tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdü. Toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Dursun Özbek ile Başakşehir Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra diğer yetkililer yer aldı.



HEDEF 200 MİLYON DOLAR



2024-25, 2025-26 ve 2026-27 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın haklarının devri için verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirildiği toplantıda, Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplere daha fazla gelir yaratacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularıyla beraber futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri de karşılaştırılmalı olarak masaya yatırıldı. 150 milyon dolar teklif ettiği öğrenilen yayıncı kuruluştan teklifini yükseltmesi istendiği ve kulüplerin beklentisinin 200 milyon dolar olduğu bildirildi. Sürecin 29 Şubat'a kadar tamamlanması hedefleniyor.



BAŞKAN YURT DIŞINDA



Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'da gerçekleştirdiği yayın ihalesi toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi katılmadı. Başkan Mehmet Büyükekşi, yurt dışında bulunduğu için yayın ihalesi toplantısında yer alamadı.



