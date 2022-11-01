Kulüpler Arası Gençler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da başladı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 6 Kasım Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda 773 sporcu mücadele edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya katılan tüm kulüplere ve sporculara başarılar dileyerek, "Güzel bir organizasyona Ankara ev sahipliği yapmakta. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





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