Kukoc: "Rodman'la parti yaptıktan sonra, 7-10 gün toparlanma süreci gerekli"

Eski NBA oyuncusu Toni Kukoc, efsane oyuncu Dennis Rodman ile parti yapmanın ne kadar zor olduğundan bahsetti.



Svlačionica ile yaptığı bir röportajda Kukoc, Rodman'la ilk ve son kez partilediği zamanı, Rodman'ın ne kadar çılgınca hareket ettiğini ve kendisinin ve diğer Chicago Bulls üyelerinin, Dennis'in yaptıklarını yaptıktan sonra, ertesi sabah akşamdan kalma olmayarak devam ettiğini gördüklerinde ne kadar şaşırdıklarını hatırladı:



"Bu özel bir hikaye, ve ona ayak uyduramamıştım. Onunla sadece bir kez parti yaptım çünkü sonrasında 7 ila 10 günlük bir toparlanma sürecine ihtiyacınız var."



Kukoc, o gece Rodman'ın barı açık tutmaya çalıştığı için herkese içki ısmarladığını da belirtti:



"Dördümüz dışarı çıkmıştık ve ilk siparişi, 40 shot vodka ve on tane de biraydı. Ona daha fazla kişi gelip gelmeyeceğini sormuştum ve o da sadece barı açık tutmanın önemli olduğunu söylemişti. O gece bardaki herkesin yiyip içtiğini, Rodman ısmarlamıştı."



