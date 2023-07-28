Kubilay Aktaş, Adanaspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da 2024'te bitmesi gereken sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedip kulüple yollarını ayıran Kubilay Aktaş'ın yeni adresi Adanaspor oldu.



İzmir temsilcisinde 1.5 sezon forma giyen gurbetçi ön libero, Adana temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu Altınordu formasıyla toplam 42 maçta görev yaptı.



Kubilay, Altınordu'nun küme düşen kadrosunda yer alıp, 1. Lig kulüpleriyle anlaşma sağlayan 7'nci futbolcu oldu. Kırmızı-lacivertli ekiple vedalaşan Ahmet İlhan Özek (Çorum FK), Ali Dere (Göztepe), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor), Erdi Dikmen (Sakaryaspor) ve Erdem Gökçe (Eyüpspor) de kariyelerini 1. Lig'de sürdürecek.









