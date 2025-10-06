Kronik hata: Wilfried Ndidi

Beşiktaş'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, Galatasaray derbisinde takımını yaktı.



Kaleci Mert Günok'tan aldığı pasta, topu Galatasaray'da Torreira'ya kaptırdı. Sonrasında İlkay Gündoğan'ın golüyle siyah beyazlıların 2 puan kaybetmesine neden oldu.



LEICESTER CİTY'DE 12 KEZ



Bu tür hatalar aslında Nijeryalı orta saha için yeni bir şey değil. Ndidi, 9 sezon formasını giydiği Leicester City'de de 12 kez gole yönelik hata ile penaltıya sebebiyet verdi.



