Kronik hata: Wilfried Ndidi

Wilfried Ndidi, Leicester City'de 12 kez gole sebep olan hatalarının bir benzerini Galatasaray derbisinde de yaptı.

calendar 06 Ekim 2025 10:55 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 10:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, Galatasaray derbisinde takımını yaktı.

Kaleci Mert Günok'tan aldığı pasta, topu Galatasaray'da Torreira'ya kaptırdı. Sonrasında İlkay Gündoğan'ın golüyle siyah beyazlıların 2 puan kaybetmesine neden oldu.

LEICESTER CİTY'DE 12 KEZ

Bu tür hatalar aslında Nijeryalı orta saha için yeni bir şey değil. Ndidi, 9 sezon formasını giydiği Leicester City'de de 12 kez gole yönelik hata ile penaltıya sebebiyet verdi. 

