Beşiktaş'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, Galatasaray derbisinde takımını yaktı.
Kaleci Mert Günok'tan aldığı pasta, topu Galatasaray'da Torreira'ya kaptırdı. Sonrasında İlkay Gündoğan'ın golüyle siyah beyazlıların 2 puan kaybetmesine neden oldu.
LEICESTER CİTY'DE 12 KEZ
Bu tür hatalar aslında Nijeryalı orta saha için yeni bir şey değil. Ndidi, 9 sezon formasını giydiği Leicester City'de de 12 kez gole yönelik hata ile penaltıya sebebiyet verdi.
Kronik hata: Wilfried Ndidi
Wilfried Ndidi, Leicester City'de 12 kez gole sebep olan hatalarının bir benzerini Galatasaray derbisinde de yaptı.
Beşiktaş'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, Galatasaray derbisinde takımını yaktı.
Beşiktaş
