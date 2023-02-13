Kriket maçında depremzedeler için saygı duruşu

Pakistan'da Multan Sultans ve Lahore Qalandars arasındaki kriket maçında depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kriket maçında depremzedeler için saygı duruşu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2023 22:26
Pakistan'ın Multan şehrinde kriket maçı öncesi Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Multan Sultans ve Lahore Qalandars takımları arasında Multan Kriket Stadyumu'ndaki maç, depremzedeler ile dayanışmaya sahne oldu.

İki takımın oyuncuları, maç öncesi Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Taraftarlar da "Türkiye ve Suriye'ye dua edin" yazılı pankartlar açtı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ