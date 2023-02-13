Kriket maçında depremzedeler için saygı duruşu

Pakistan'ın Multan şehrinde kriket maçı öncesi Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



Ulusal basındaki haberlere göre, Multan Sultans ve Lahore Qalandars takımları arasında Multan Kriket Stadyumu'ndaki maç, depremzedeler ile dayanışmaya sahne oldu.



İki takımın oyuncuları, maç öncesi Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.



Taraftarlar da "Türkiye ve Suriye'ye dua edin" yazılı pankartlar açtı.





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