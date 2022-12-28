Kouassi: "Trabzonspor taraftarından özür dilerim"

Karagümrük'te forma giyen Jean Evrard Kouassi, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kouassi: 'Trabzonspor taraftarından özür dilerim'
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28 Aralık 2022 22:57
Karagümrük'te forma giyen Jean Evrard Kouassi, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından

Jean Evrard Kouassi yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz durum itibariyle de bir 3 puana ihtiyacımız vardı. O da bugüne nasip oldu. Onun içinde şükürler olsun diyorum." dedi.

Trabzonspor'dan Karagümrük'e kiralık giden Kouassi bordo mavili taraftarlar ile ilgili, "Gol sevincimle Trabzonspor taraftarını üzüp gücendirdiysem özür dilerim ama gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bu golle ben de bir sevinç patlaması yaşadım." ifadelerini kullandı. 

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