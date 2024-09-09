Kosova'dan 4 gollük resital!

UEFA Uluslar C Ligi 2. grup 2. maçında Kosova, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Kosova'dan 4 gollük resital!
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09 Eylül 2024 20:58
UEFA Uluslar C Ligi 2. grup 2. maçında Güney Kıbrıs ile Kosova karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan maçı Kosova 4-0 kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren goller 9(P), 21. dakikalarda Vedat Muriqi'den; 48 ve 55. dakikalarda sırasıyla Albion Rrahmani ve Lumbardh Dellova'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Kosova galibiyetle tanışarak puanını 3'e çıkardı. Güney Kıbrıs ise 3 puanda kaldı.

Milot Rashica, 48'dakikada Albion Rrahmani'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu. 

Vedat Muriqi 45 dakika sahada kalırken, Milot Rashica 70. dakikada kenara geldi.

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