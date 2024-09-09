UEFA Uluslar C Ligi 2. grup 2. maçında Güney Kıbrıs ile Kosova karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan maçı Kosova 4-0 kazandı.
Kosova'ya galibiyeti getiren goller 9(P), 21. dakikalarda Vedat Muriqi'den; 48 ve 55. dakikalarda sırasıyla Albion Rrahmani ve Lumbardh Dellova'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kosova galibiyetle tanışarak puanını 3'e çıkardı. Güney Kıbrıs ise 3 puanda kaldı.
Milot Rashica, 48'dakikada Albion Rrahmani'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.
Vedat Muriqi 45 dakika sahada kalırken, Milot Rashica 70. dakikada kenara geldi.
Kosova'ya galibiyeti getiren goller 9(P), 21. dakikalarda Vedat Muriqi'den; 48 ve 55. dakikalarda sırasıyla Albion Rrahmani ve Lumbardh Dellova'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kosova galibiyetle tanışarak puanını 3'e çıkardı. Güney Kıbrıs ise 3 puanda kaldı.
Milot Rashica, 48'dakikada Albion Rrahmani'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.
Vedat Muriqi 45 dakika sahada kalırken, Milot Rashica 70. dakikada kenara geldi.
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