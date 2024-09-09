UEFA Uluslar C Ligi 2. grup 2. maçında Güney Kıbrıs ile Kosova karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan maçı Kosova 4-0 kazandı.



Kosova'ya galibiyeti getiren goller 9(P), 21. dakikalarda Vedat Muriqi'den; 48 ve 55. dakikalarda sırasıyla Albion Rrahmani ve Lumbardh Dellova'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Kosova galibiyetle tanışarak puanını 3'e çıkardı. Güney Kıbrıs ise 3 puanda kaldı.



Milot Rashica, 48'dakikada Albion Rrahmani'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.



Vedat Muriqi 45 dakika sahada kalırken, Milot Rashica 70. dakikada kenara geldi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU