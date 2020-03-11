Koray Günter: 'Dışarı çıkmamız yasaklandı, sokaklar bomboş'

"İNSANLAR KORKUNÇ DAVRANIYOR"

İtalya'nın kuzeyindeki Verona şehrini temsil eden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, koronavirüsün ülkedeki etkileri üzerine konuştu.Koray Günter, koronavirüs yüzünden normal hayatın ilerlemediğini belirtti. 25 yaşındaki oyuncu sokağa çıkma yasağından ve insanların tepkilerinden bahsetti.25 yaşındaki gurbetçi futbolcu yaptığı açıklamada; "İdmana gidip geliyoruz, sezon 1 aylığına donduruldu. Umarım bu süreci de atlatırız. Herkes burada da normal hayata dönmek istiyor." dedi.Koray Günter sözlerini; "" diyerek noktaladı.Koronavirüs, İtalya'da çok hızlı bir şekilde yayıldı. İtalya Başbakanı Conte, kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.Fotoğraf Kaynak: Koray Günter Instagram