Koopmeiners gemileri yaktı: 'Ayrılacağım'

Atalanta forması giyen Teun Koopmeiners, İtalyan ekibinden ayrılmak istediğini söyledi.



26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, "Atalanta'ya yaz aylarında kulüpten ayrılmak istediğimi söyledim. Umarım bu yıl değerlendirebileceğim seçenekler olur" dedi.



"UMARIM İYİ PARA ALIRLAR"



Koopmeiners, ayrıca, "Atalanta'da harika zaman geçirdim ve umarım onlar da büyük paralar alırlar" sözlerini sarf etti.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen on numara, Atalanta formasıyla 112 maçta 26 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.





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