Koopmeiners gemileri yaktı: "Ayrılacağım"

Atalanta forması giyen Hollandalı futbolcu Teun Koopmeiners, yaz aylarında İtalyan ekibinden ayrılmak istediğini ve bu kararını kulübe bildirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Koopmeiners gemileri yaktı: 'Ayrılacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2024 16:13
Atalanta forması giyen Teun Koopmeiners, İtalyan ekibinden ayrılmak istediğini söyledi.

26 yaşındaki Hollandalı futbolcu, "Atalanta'ya yaz aylarında kulüpten ayrılmak istediğimi söyledim. Umarım bu yıl değerlendirebileceğim seçenekler olur" dedi.

"UMARIM İYİ PARA ALIRLAR"

Koopmeiners, ayrıca, "Atalanta'da harika zaman geçirdim ve umarım onlar da büyük paralar alırlar" sözlerini sarf etti.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen on numara, Atalanta formasıyla 112 maçta 26 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery