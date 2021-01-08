Transferde ilk adımı Kosovalı Zymer Bytyqi transferi ve Hurtado'nun sözleşmesinin feshedilmesi ile atan Konyaspor'da, gündemdeki isimlerden Ç. Rizespor forması giyen Fildişili ön libero Diomande'nin de bugün Konya'ya gelmesi bekleniyor.



Yeni Konya gazetesinden Mehmet Koç'un haberine göre; 1922 Konyaspor'dan kadroya dâhil edilen İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve yeni transfer Zymer Bytyqi'nin lisanslarının çıkarılıp, Karagümrük maçında kadroya dahil edilecekleri öğrenildi.



Öte yandan Fenerbahçe alt yapısında oynayan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da önümüzdeki sezonlar düşünülerek transfer edildi. 2003 doğumlu 18 yaşındaki genç sol bekin de lisansı çıkarıldı. Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Alper Uludağ'ın yerine Guilherme'ye alternatif olması için yerli bir sol bek transferi daha düşünülüyor.



Devre arası başka kulübe kiralanması gündemde olan Erdon Daci'nin son haftalardaki performansının ardından takımda kalmasına karar verilirken, sakatlıktan dönen Samul Eduok konusunda ise, 5 maçlık periyotta takip edilerek, performansına göre takımda kalıp kalmayacağına karar verilecek.



Konyaspor'un transfer dönemi içinde kadroya en az 5 yerli ve yabancı oyuncuyu dâhil etmesi bekleniyor.



Sezon başında kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı için ise teklif bekleniyor.



Ismael Diomande kimdir?



2012 yılında Fransa'nın Sait-Etienne kulübü ile profesyonel olan Fildişi Sahilli oyuncu, 2016 yılında yine bir başka Fransız ekibi Caen'e transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonu başında ise bedelsiz olarak Ç. Rizespor'a transfer oldu. Geçen sezon İsmail Kartal ile de çalışan Ismael Diomande, Süper Lig'de bu güne kadar 24 maça çıktı ancak bu maçlarda skor katkısı veremedi. Diomande kariyeri boyunca ise, 143 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Fildişi Sahili milli takımında da 18 kez forma giyen Diomande, 1 gole imza attı.



