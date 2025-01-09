Konyaspor, Türkiye Kupası'nda tek golle güldü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor, Türkiye Kupası'nda tek golle güldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2025 17:29
Son güncelleme 09 Ocak 2025 18:59
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çorum FK, Konyaspor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 85'te Blaz Kramer kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, kupaya 3 puanla başladı. Çorum FK, ilk maçta puan alamadı.

Konyaspor, kupada bir sonraki maç haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Çorum FK, Başakşehir deplasmanına gidecek.

 Stat: Çorum Şehir Stadyumu

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Mehmet Ali Vardar

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 46 Kadir Seven), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Atakan Cangöz), Hasan Ege Akdoğan, Tunahan Ergül (Dk. 58 Atakan Akkaynak), Ahmethan Köse (Dk. 46 Verheydt), Mustafa Emre Yalçınkaya, Ozan Sol (Dk. 80 Kerem Kalafat), Amar Catic (Dk. 68 Geraldo), Erkan Kaş, Taha İbrahim Rençber

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Muhammet Tunahan Taşçı (Dk. 78 Pedrinho), Ufuk Akyol (Dk. 67 Yusuf Erdoğan), Boranijasevic, Boateng, Keyta (Dk. 67 Lauka Prip), Adem Eren Kabak (Dk. 86 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 85 Oğulcan Ülgün), Melih Bostan (Dk.67 Kramer)

Gol: Dk. 85 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery