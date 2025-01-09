Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çorum FK, Konyaspor'u konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 85'te Blaz Kramer kaydetti.



Bu sonucun ardından Konyaspor, kupaya 3 puanla başladı. Çorum FK, ilk maçta puan alamadı.



Konyaspor, kupada bir sonraki maç haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Çorum FK, Başakşehir deplasmanına gidecek.



Stat: Çorum Şehir Stadyumu



Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Mehmet Ali Vardar



Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 46 Kadir Seven), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Atakan Cangöz), Hasan Ege Akdoğan, Tunahan Ergül (Dk. 58 Atakan Akkaynak), Ahmethan Köse (Dk. 46 Verheydt), Mustafa Emre Yalçınkaya, Ozan Sol (Dk. 80 Kerem Kalafat), Amar Catic (Dk. 68 Geraldo), Erkan Kaş, Taha İbrahim Rençber



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Muhammet Tunahan Taşçı (Dk. 78 Pedrinho), Ufuk Akyol (Dk. 67 Yusuf Erdoğan), Boranijasevic, Boateng, Keyta (Dk. 67 Lauka Prip), Adem Eren Kabak (Dk. 86 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 85 Oğulcan Ülgün), Melih Bostan (Dk.67 Kramer)



Gol: Dk. 85 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)







