Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Steven N'Zonzi, 28. dakikada Guilherme Sitya ve 38. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.



KONYASPOR 2 PUAN YIKARIDA



Son 2 maçında 4 puan kazanan Konyaspor, puanını 40'a çıkardı ve küme düşme hattının 2 puan üzerine çıktı.



Son 3 maçında 2. kez yenilen Samsunspor 42 puanda kaldı.



GELECEK HAFTA KRİTİK RANDEVU



Konyaspor, gelecek hafta Kayserispor ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak. Samsunspor ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cikhalleshi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

20. dakikada Konyaspor öne geçti. N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

23. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün dışarıya çıkardığı pozisyonda Guilherme, gelişine bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

38. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ortasında topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Cikalleshi'nin pasında sol kantta topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

64. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisindeki sert şutunda, Konyaspor defansı topu kale çizgisinden çıkardı.

67. dakikada sol kanattan Fofana'nın ortasında yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarıya çıktı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 72 Damjanovic), Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Boateng), N'dao, Ethemi (Dk. 72 Prip), Cikalleshi (Dk. 87 Muhammet Demir)

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola (Dk. 69 Dimata), Tait (Dk 45. Ntcham), Taylan Antalyalı, Holse, Raman (Dk. 45 Fofana), Emre Kılınç (Dk. 80 Muja), Mouandilmadji (Dk. 69 Ercan Kara)

Goller: Dk. 20 N'zonzi, Dk. 28 Guilherme, Dk. 38 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Hadebe, Dk. 61 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Yunus Emre Çift, Dk. 43 Raman, Dk. 61 Ntcham (Yılport Samsunspor)









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