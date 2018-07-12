Konyaspor hazırlık maçında güldü

Atiker Konyaspor, özel maçta karşılaştığı Romanya Ligi ekiplerinden CSMS Iaşi'yi 2-0 yendi.Sezon öncesi birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Atiker Konyaspor, ilk hazırlık maçını Romanya ligi ekiplerinden CSM Politehnica Iaşi ile yaptı.Yeşil beyazlılar karşılaşmaya Mücahit Atalay, Savaş Polat, Selim Ay, Sertan Yiğenoğlu, Ali Yaşar, Volkan Fındıklı, Jonsson, Musa Araz, Vedat Bora, Moryke Fofana ve Mücahit Can Akçay onbiriyle başladı. Her iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.İkinci yarıda beş değişiklik yapan Konyaspor, aradığı golü 75'inci dakikada Mustapha Yatabare ile buldu. 85'inci dakikada Moryke Fofana ile bir gol daha bulan yeşil beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında sahadan 2-0 galip ayrıldı.Karşılaşmayı kulüp başkanı Hilmi Kulluk, ikinci başkan Selçuk Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.