Konyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut lige galibiyetle başlamanın ve bu seriyi sürdürmenin önemli olduğunu söyledi.



Yeşil-beyazlı ekip Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Palut, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada sahada ekip ruhuyla mücadele ettiklerini ifade ederek, ''Lige galibiyetle başladık ve güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu bizim için önemli. Takımımız, ekip olarak mücadele ettiği sürece var. İsimler üzerinden yürüyen bir takım değiliz. Uzun vadede böyle devam ettiğimiz sürece kazançlı çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Maçlarda, taraftarla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Palut, şöyle devam etti:



"Taraftarın takımlara karşı bir özlemi var. Bunu ilk maçta da gösterdiler. Her zaman söylüyorum, futbol seyirciyle güzel. Bu iç sahada zaten itici güç, bir takımın kendi taraftarıyla oynaması. Biz deplasmanda da olsak taraftarın olduğu, futbolun doğasına uygun ambiyansın olduğu maçlar her zaman daha zevkli. Sonuçta futbol bir seyir oyunu. Şehir takımları bu konuda önde. Adana Demirspor taraftarı da destek anlamında etkili bir taraftar. İnşallah keyifli bir maç olur, güzel sonuçlarla ayrılırız"



Kaleci İbrahim Sehic, sezon başından bu yana takım olarak çok çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Adana Demirspor maçına da en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Umarım güzel bir sonuçla döneceğiz. Benim tek motivasyonum, Konyaspor takımını lig tablosunda en yüksek yere taşımak, bu harika taraftarın bunu hak ettiğini göstermek. Sadece Konyaspor'un başarısını düşünerek kendimi motive ediyorum."



