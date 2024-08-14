Konyaspor'dan kombine bilette büyük başarı

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kombine kart satışlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Korkmaz, bu sezon şimdiye kadar 12 bin kombine kart satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, taraftarların takıma olan ilgisinin yüksek olduğunu vurguladı.



Ayrıca, Korkmaz, taraftar gruplarından 4 bin dolayında ek satış yapıldığını da dile getirdi. Toplamda 16 bin kombine kartla, Konyaspor, taraftar desteğini stadyumda en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.



Konyaspor, bu güçlü destekle Süper Lig'de başarı hedefliyor ve taraftarların her maçta takımının yanında olmasını bekliyor. Kombine kart satışlarının devam ettiği, taraftarların bu fırsattan yararlanması gerektiği de ifade edildi. [Kaynak: Hakimiyet Gazetesi]





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