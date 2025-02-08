Konyaspor'dan hakem tepkisi!

Süper Lig'de Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Konyaspor, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.



İşte Konyaspor'un o açıklamaları;



"KONYASPOR DOĞRANMAYA DEVAM EDİYOR"



"Birilerinin talimatıyla maçlarımıza çıkan hakemler, operasyonlarını 'sağlıklı' şekilde yerine getiriyor. Konyaspor ne yazık ki doğranmaya devam ediyor."



YABANCI VAR AÇIKLAMASI



"Bugünkü karşılaşmada bulduğumuz üçüncü golün iptali, futbolumuzdaki karanlık yüzü ortaya çıkarmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ülke futboluna kazandırdığı yabancı VAR atamalarının adaletsizliği ortadan kaldırmadığı gün yüzüne çıkmıştır. Yediğimiz ikinci gol öncesi yapılan faule tepkisiz kalan MHK'ya bağlı tüm birimler, pozisyonu görmezden gelerek görevlerini eksiksiz yerine getirmişlerdir. Merkez Hakem Kurulu'nda görev alan herkes ne hikmetse futbola YABANCIlaşmaktadır."



"NEFRETİNİ KONYASPOR ÜZERİNDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞMASIN"



"Altını çizerek ifade etmek gerekir ki; MHK'daki basiretsizlik ve beceriksizlik tüm hakemlere sirayet etmiştir. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun, Konyaspor'a karşı takındığı olumsuz tutumunun nedenini biz çok iyi biliyoruz. Kendisinin de şunu çok iyi bilmesini istiyoruz. Konyalı bir yöneticiye yönelik yıllar öncesinden bir hesabı varsa; nefretini Konyaspor üzerinden çıkarmaya çalışmasın. O kişi, oyundan çok önce çıkmıştır ama Konya şehri her daim oyunun içindedir. Bunu özellikle unutmasın."



"MHK Başkanı açıklamalarında hakem temizliğine gittiklerini söylemişti. Önceki dönem Kulüpler Birliği Başkanının da dediği gibi, o temizliğe kendinizden başlamayı ne zaman düşünüyorsunuz. İstediği zaman canlı yayınlara bağlanan ve pozisyonları yorumlayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun acilen cevaplaması gereken sorular vardır."



• Eski bir hakem olan Cem Satman, MHK'daki hangi görevi yapıyor? Maçın oynandığı esnada neredeydi? Örneğin VAR kontrol merkezinde miydi?



• Pozisyonlara ve özellikle 5 dakika süren golümüzün iptaline müdahil oldu mu? • Hakem triosu ve VAR arasında tercümanlık yaptığı bilgisi doğru mu?



• Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golümüz sonrası hakemler arasındaki konuşmaların tamamını kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyorlar mı?



• Ayrıca yarı otomatik ofsayt sistemi, neden devre dışı kalmıştır? Yarı otomatik ofsayt sistemi, maçın başından itibaren devrede değilse bu sorun neden iki takımın teknik heyetine ve kaptanlarına bildirilmemiştir? Bazı yayıncılardan aldığımız bilgilere göre ofsayt çizgisinin yayıncı kuruluştan çizilmesinin talep edildiği doğru mu?



"Konyaspor Kulübü olarak TFF'nin daha fazla zarar görmemek adına MHK ile ilgili ivedilikle kararlar almasını bekliyoruz. Kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular hatta taraftarlar böyle maçlar sonrasında eleştirileri sonrası cezalandırılırken; her zaman en büyük suçlu olan MHK ve hakemler neden ceza almazlar? Neden istifa etmezler? Bu soruların cevabını merakla bekliyoruz. Bugün yaşanan bu operasyonun sonuna kadara takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."















