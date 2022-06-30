Süper Lig ekibi Konyaspor'da dış transferin yanı sıra iç transferde de sözleşme yenilemesi yapılacak isimlerle masaya oturuluyor. Yeşil-beyazlılar, performansıyla takımın vazgeçilmezi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Guilherme Sitya'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.



SITYA İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME



Yeni Meram'da yer alan habere göre; Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme Sitya ile anlaşarak 2+1 sözleşme imzalayacak. Geçen sezon başarılı görüntü çizen sol bek, geçtiğimiz sezon 38 maçta; 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



BYTYQI İLE DE MASAYA OTURULACAK



Öte yandan yeşil-beyazlılar sergilediği performansla takımların transfer listesinde olan Kosovalı futbolcu Zymer Bytyqi ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. Konyaspor yönetimi, önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcu ile anlaşarak sözleşmesini uzatmaya çalışacak.





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