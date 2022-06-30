Konyaspor'dan 3 yıllık imza

İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor, Guilherme Sitya ile ilgili kararını verdi. Yeşil-beyazlılar, futbolcu ile yeni sözleşme için anlaştı.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan 3 yıllık imza
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30 Haziran 2022 15:14
Süper Lig ekibi Konyaspor'da dış transferin yanı sıra iç transferde de sözleşme yenilemesi yapılacak isimlerle masaya oturuluyor. Yeşil-beyazlılar, performansıyla takımın vazgeçilmezi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Guilherme Sitya'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

SITYA İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Yeni Meram'da yer alan habere göre; Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme Sitya ile anlaşarak 2+1 sözleşme imzalayacak. Geçen sezon başarılı görüntü çizen sol bek, geçtiğimiz sezon 38 maçta; 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

BYTYQI İLE DE MASAYA OTURULACAK

Öte yandan yeşil-beyazlılar sergilediği performansla takımların transfer listesinde olan Kosovalı futbolcu Zymer Bytyqi ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. Konyaspor yönetimi, önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcu ile anlaşarak sözleşmesini uzatmaya çalışacak.

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