Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, seçime gidiyor.
Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.
Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulur"
Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.
Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulur"