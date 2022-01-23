Konyaspor'da gündem Arda Kızıldağ

Süper Lig'e performansıyla damga vuran İttifak Holding Konyaspor takımı takviye etmeye devam ediyor.



Yeşil-Beyazlılar, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki stoper Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut'un çok istediği transfer için Başkent ekibi ile transfer görüşmelerinde sona gelindi. Bonservis pazarlıklarının birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Arda'nın da Konyaspor'a transfer olmayı çok istediği bildirildi.



İç Anadolu ekibi daha önce Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u kadrosuna katmıştı.





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