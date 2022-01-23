Konyaspor'da gündem Arda Kızıldağ

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konyaspor'da gündem Arda Kızıldağ
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2022 13:33
Süper Lig'e performansıyla damga vuran İttifak Holding Konyaspor takımı takviye etmeye devam ediyor.

Yeşil-Beyazlılar, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki stoper Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut'un çok istediği transfer için Başkent ekibi ile transfer görüşmelerinde sona gelindi. Bonservis pazarlıklarının birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Arda'nın da Konyaspor'a transfer olmayı çok istediği bildirildi.

İç Anadolu ekibi daha önce Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u kadrosuna katmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.