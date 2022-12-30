Konyaspor'da Engin Gençoğlu dönemi sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından AYOS Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselme heyecanını birlikte yaşadığımız, koçumuz Engin Gençoğlu ile yollarımızı ayırdık. Gençoğlu'na kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselme heyecanını birlikte yaşadığımız, koçumuz Engin Gençoğlu ile yollarımızı ayırdık. Gençoğlu'na kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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