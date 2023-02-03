Konyaspor'da ayrılıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'da, sportif direktör İrfan Kulekaya ve futbolcu izleme komitesinde görevli Cihan Önal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz İrfan Kulekaya ve futbolcu izleme (scouting) komitemizde görev alan Cihan Önal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulekaya ve Önal'a kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.





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