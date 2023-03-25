Konyaspor'da Aykut Kocaman planı

Aleksandar Stanojevic'in Konyaspor'un başında gösterdiği performans, yönetim bazında soru işaretleri yarattı.



Geldiği günden bu yana sadece Galatasaray maçını kazanabilen ve bunun dışında ciddi bir istikrar sorunu ortaya koyan Sırp teknik adam, önümüzdeki sezonda takımın başında düşünülmüyor.



Aykut Kocaman'a takımı devretmeyi düşünen Konyaspor yönetimi, ayrıca da uzun soluklu bir projeyi başlatmış olacağına inanıyor.



TÜRKİYE KUPASI SEVİNCİ YAŞADI



Süper Lig'de oynattığı oyunla rakiplerini sindiren Kocaman, an itibarıyla Konyaspor'un ilk tercihi konumunda.



Aykut Kocaman, Konyaspor'un başında 2016/17 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.



Deneyimli teknik adamın gelmesi ile birlikte tekrar Avrupa potasına gireceğini düşünen yönetim, yazın Sırp teknik adam ile yolları ayırmayı ve Kocaman'ı takımın başına getirmeyi düşünüyor.





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