Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti.



Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.



Mücadelede ilk golü, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı, 45+3. dakikada frikikten kaydetti.



İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Konyaspor'da Riechedly Bazoer, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.



Dakikalar 90+4'ü gösterirken ise Adana Demirspor'dan Abdulsamet Burak, kendi kalesine bir gol gönderdi.



Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanın sahibi Konyaspor oldu.



Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor, 43 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor müsabakası, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



5. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasına yükselen Kramer'in kafa vuruşunda, topu kaleci Murat Eser uzaklaştırdı.



26. dakikada Guilherme'nin yerden ortasında ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Pedrinho'nun şutu üstten dışarıya gitti.



39. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasında topa yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Murat Eser'de kaldı.



42. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Pedrinho'nun sert şutu az farkla üstten dışarıya gitti.



44. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kramer'in pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutu üstten dışarıya çıktı.



45+2'de konuk ekip öne geçti. Salih Kavrazlı'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.



52. dakikada Pedrinho'nun kullandığı kornere yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.



58. dakikada orta alanda aldığı topu tek başına götüren Yusuf Barası'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.



69. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'un ortasında Bazoer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



77. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin kullandığı kornerde oluşan karambolde, topu önünde bulan Bazoer'in şutu ağlarla buluştu: 2-1.



Dk. 90+4'te Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Abdulsamet Burak, Melih Bostan'ın baskısında topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi: 3-1.



Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Uğur Sarı



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Umut Nayir), Calusic, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 70 N'dao), Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk. 83 Boranijasevic), Pedrinho (Dk. 83 Jevtovic), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 87 Melih Bostan)



Adana Demirspor: Murat Eser, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 61 Alioui), Bünyamin Balat, Maestro (Dk. 80 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı (Dk. 56 İzzet Çelik), Yusuf Barası (Dk. 80 Ozan Demirbağ)



Goller: Dk. 45+2 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor) Dk. 69 ve 77 Bazoer, Dk. 90+4 Abdulsamet Burak (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 11 Kramer, Dk. 24 Melih İbrahimoğlu, Dk. 48 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 80 Tolga Kalender, Dk. 89 Abdulsamet Burak, Dk. 90+2 Arda Kurtulan, Dk. 90+5 Ozan Demirbağ (Adana Demirspor)







