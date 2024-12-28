Konyaspor'a Karadağ'dan sol açık!

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Konyaspor, transferde önceliği hücum bölgesine verdi.
Kanat oyuncusu arayan yeşil-beyazlılar, Standard Liege'de kiralık oynayan Karadağlı sol açık Viktor Djukanovic'i istiyor.
KONYA'NIN TEKLİFİNE SICAK
Bonservisi İsveç'in Hammarby kulübündeki 20 yaşındaki hücumcu, Belçika ekibinde fazla forma şansı bulamadı ve Anadolu Kartalı'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
PERFORMANSI
4 kez milli olan Djukanovic, Hammarby'de 12 maçta 2 gol, 1 asist yaparken, kiralık gittiği Standard'da 4 maçta skor katkısı yapamadı.
Kanat oyuncusu arayan yeşil-beyazlılar, Standard Liege'de kiralık oynayan Karadağlı sol açık Viktor Djukanovic'i istiyor.
KONYA'NIN TEKLİFİNE SICAK
Bonservisi İsveç'in Hammarby kulübündeki 20 yaşındaki hücumcu, Belçika ekibinde fazla forma şansı bulamadı ve Anadolu Kartalı'nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
PERFORMANSI
4 kez milli olan Djukanovic, Hammarby'de 12 maçta 2 gol, 1 asist yaparken, kiralık gittiği Standard'da 4 maçta skor katkısı yapamadı.