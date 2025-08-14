14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-154'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Konya Velodromu'nda İngiliz pedalından dünya rekoru

İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, Konya Olimpik Velodromu'nda C5 kategorisinde 1 saatte 51,463 kilometre pedal çevirerek dünya rekoru kırdı. Bjergfelt, pistin hızını övdü ve Avrupa Şampiyonası'nın Konya'da yapılması gerektiğini söyledi.

calendar 14 Ağustos 2025 14:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Konya Velodromu'nda İngiliz pedalından dünya rekoru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konya Olimpik Veledromu'nda dünya rekoru denemesi yapan İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, C5 Kategorisi'nde 1 saatte 51,463 kilometre ile dünya rekorunu kırdı.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen dünya rekoru denemelerinde Birleşik Krallık'tan William Bjergfelt, UCI Masters Hour Record'un yeni sahibi oldu. 206 tur atan Bjergfelt, 1 saatlik süre içerisinde 51,463 kilometre kat ederek ortalama 51 kilometre hıza ulaştı.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI KONYA'DA DÜZENLENMELİ'


Avrupa şampiyonasının Konya'da düzenlenmesi gerektiğini söyleyen William Bjergfelt, "Uzun zamandır saat rekoru için hazırlanıyorum. Çok iyi bir ekip ile hazırlandık. Türkiye Bisiklet Federasyonu'na iş birliği için teşekkür ederim. Daha önce Türkiye'ye Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda yarışmıştım. Türkiye'de Konya Velodromu'nun çok hızlı olduğunu duyunca rekor denemesini burada yapmak istedim. Burada daha çok yarış düzenlenmesini umuyorum. Pist mükemmel, ülke güzel, çevredeki manzara harika ve buradaki herkes çok dostane. Keşke burada daha fazla yarış yapabilsek." dedi.

REKOR DENEMELERİ DEVAM EDİYOR

Kırılan rekorun ardından, Matthew Richardson 200 metrede, Charlie Tanfield ise dünya 1 saat rekorunu kırmak için denemelerine devam ediyor.

