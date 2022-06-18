Koita'ya İstanbul'dan talip çıktı

Trabzonspor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Fode Koita'ya Süper Lig'den talip çıktı.

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Koita'ya İstanbul'dan talip çıktı
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18 Haziran 2022 10:44
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Koita için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'un devrede olduğu öğrenildi.

Bordo-mavili takımdaki kariyerinde 21 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Koita'nın forma şansı bulabileceği bir takıma transferine sıcak baktığı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu kariyer zirvesini 112 maçta 31 gol 11 asistlik performansı ile Kasımpaşa formasıyla yaşamıştı.

Koita'nın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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