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Kocaelispor, kaleci Aleksandar Jovanovic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki deneyimli kaleci, geçen sezon Partizan formasıyla 46 maçta görev aldı.

calendar 20 Haziran 2025 13:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, kaleci Aleksandar Jovanovic'i transfer etti
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi.

32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2024-2025 sezonunda Partizan formasını 46 maçta giydi.


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