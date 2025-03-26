Kocaelispor iftarda buluştu

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor Kulübü, Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.



İzmit'te bir restoranda düzenlen "Yeniden Süper Lig'e" adlı organizasyona, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kulüp başkanı Recep Durul, teknik direktör İsmet Taşdemir, kulüpte görev alan eski sporcular, teknik direktörler ve yöneticiler ile spor yorumcuları katıldı.



Burada konuşma yapan Vali Aktaş, Kocaelispor'un haftalar öncesinden Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyeceğine inandığını söyledi.



Kocaelispor'un kendisine yakışır şekilde Süper Lig'de kenti temsil edeceğini dile getiren Aktaş, kulübün başarısı için katkı sağlayan herkese teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da Kocaelispor'un şampiyonluğa yürüdüğünü kaydetti.



Takımın arkasında olduklarına vurgu yapan Büyükakın, "Başaracağınızı biliyoruz ve hiçbir zaman desteğimizi sizlerden esirgemeyeceğiz. Kulüp zor zamanlardan geçti. Amatöre kadar indi. Onca başarının ardından yaşanmaması gerekenleri yaşadı. Amatörden geri geldi. Geri gelmek zordu, inanmak gerekiyordu. Kocaelispor'un arkasındayız. Çünkü biz en başından beri samimiyetle bu kulübü destekledik." diye konuştu.



Büyükakın, takımın Süper Lig'e çıkması ve orada tutulması gerektiğine işaret ederek kulübün başarısı için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Kulüp başkanı Durul ise bu özel günde Kocaelispor'un geleceği için bir kez daha bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



Zorlu dönemlerde kulübü yalnız bırakmayan taraftarlara minnettar olduklarını dile getiren Durul, "Bu dayanışma ruhu, Kocaelispor'u kentimizin göz bebeği haline getirmiş, kulübümüzün güçlü kimliğini korumasını sağlamıştır. Kocaelispor'un bugünlere gelmesinde emeği geçen herkes bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



Durul, ülke futboluna katkı sunmaya hazırlanan yeşil siyahlı ekibin geçmişte olduğu gibi yeniden tarihi başarılara imza atmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.



Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



