Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 1-0'lık skorla kazandı.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Emir Ortaya kaydetti.



7 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, 20 puanda kaldı. Son 9 maçta 7 galibiyet alan ve hiç yenilmeyen Kocaelispor ise puanını 23'e yükseltti ve ikinci sıraya çıktı.



Kocaelispor, gelecek hafta Çorum FK'yı ağırlayacak. Göztepe ise Erzurumspor deplasmanına gidecek.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Suat Güz



Göztepe: Lis, Nielsen (Dk. 56 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş (Dk. 90 Tarkan Serbest), Atınç Nukan, İsmail Köybaşı, Mamah (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Yalçın Kayan, Ahmed Ildız, Ensar Aksakal (Dk. 56 Yunus Emre Gedik), Celil Yüksel (Dk. 59 Aliou Traore), Mame Diouf



Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Candeias, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 74 Mert Çölgeçen), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 84 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk. 90+3 Alihan Kubalas), Barış Alıcı (Dk. 74 Yusuf Abdioğlu), Tanque (Dk. 84 Atabey Çiçek)



Gol: Dk. 29 Emir Ortakaya (Kocaelispor)



Sarı kartlar : Dk. 59 Atila Turan, Dk. 71 Gökhan Değirmenci, Dk. 90+4 Ertuğrul Sağlam (Teknik direktör) (Kocaelispor)



