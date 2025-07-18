Kocaelispor'dan Petkovic itirafı!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Topuk Yaylası kampında yeni transfer Bruno Petkovic hakkında konuştu.Transfer sürecinin kolay geçmediğini belirten Durul, projelerini ve kulübü Petkovic'e anlattıklarını, yıldız oyuncunun da Kocaelispor'u araştırarak kulübe sıcak baktığını söyledi. Dünya Kupası ve Avrupa Kupası hedefleri doğrultusunda milli takımda yeniden forma giymek isteyen Petkovic'in, camiaya ve projelere inandığını vurgulayan Durul, artık Petkovic'in Kocaelispor forması için mücadele edeceğini ifade etti."Transfer görüşmeleri kolay olmuyor. Özellikle iyi transfer yapmak istediğinizde süreç birazcık ağır işleyebiliyor. Bir takım şartlar gelişiyor vesaire. Ama Petkovic'e bizim projelerimizi anlattık, Kocaelispor'u anlattık. Taraftarımızı ve camiamızı anlattık. Zaten çok yakından biliyor ve Kocaelispor'u çok iyi biliyor. Araştırmış. Dolayısıyla bizimle seve seve oynayabileceğini, hizmet edeceğini ve aynı zamanda önümüzdeki dönemler için de Dünya Kupası ve Avrupa Kupası için milli takımda oynamak istediğini bize belirtti.""Kendisi büyük bir yıldız, tabii ki dünyaya kendini ispat etmiş, dünya futbolunda. O yüzden bugün de Kocaelispor için yine kaldığı yerden devam edecek. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. O da bizim camiamıza ve projelerimize inanıyor. Bundan dolayı da burada olmaktan çok mutlu. Transfer sürecinde de tabii zorluklar oldu ama onları adım adım anlatmaya gerek yok aşama aşama. Sonuç olarak artık Kocaelisporlu. Kocaelispor forması için mücadele edecek, ter dökecek."