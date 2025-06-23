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Kocaelispor'a Silas önerisi

Dış transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor'a sağ kanat transferi için bonservisi Stutgart'ta bulunan 27 yaşındaki Kongolu Silas önerildi. İşte transferde son durum…

calendar 23 Haziran 2025 12:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor'a Silas önerisi
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Dış transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'a, sağ kanat için dikkat çekici bir isim önerildi. Bonservisi Bundesliga ekibi Stuttgart'ta bulunan 27 yaşındaki Kongolu oyuncu Silas Katompa Mvumpa, yeşil-siyahlıların gündemine geldi.

SON KARARI SELÇUK İNAN VERECEK

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, sağ ve sol kanat mevkileri için kaliteli yabancı oyuncu arayışını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında kiralık olarak forma giyen Silas, kulübe menajerler aracılığıyla önerildi. Silas transferi konusunda son kararı teknik direktör Selçuk İnan verecek.


400 BİN EURO MAAŞ İSTİYOR

Sağ kanat dışında santrfor olarak da görev yapabilen Silas'ın Stuttgart ile olan sözleşmesi 2026 yılının yazında sona erecek. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi planlanırken, futbolcunun yıllık 400 bin Euro maaş talep ettiği öğrenildi.

ALMANYA'YA DAMGA VURMUŞTU

2019 yılında Stuttgart'a transfer olan Silas, ilk iki sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bundesliga'da 58 maça çıkan Kongolu oyuncu, bu karşılaşmalarda 21 gol atıp 10 asist yaptı. Başarılı performansının ardından piyasa değeri 25 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Kızılyıldız'da 24 maça çıkan Silas, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Oyuncu kısa süre önce Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer almıştı. [Kocaeli Gazetesi]


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