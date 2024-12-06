Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, bir dönem New York Knicks'te oynayacağına ikna olduğu ve Madison Square Garden'da oynamayı "hayal ettiği" iddia edildi.



ESPN'in eski muhabiri Adrian Wojnarowski, Carmelo Anthony'nin '7 PM in Brooklyn' podcast'ine konuk olduğu bölümde Bryant ve Knicks hakkında bazı ilginç bilgiler açıkladı.



Wojnarowski, Kobe'nin Knicks'te oynayacağına ikna olduğunu ve MSG'de oynamayı hayal ettiğini söyledi:



"Komik olan şu ki, Kobe Knicks'te oynayacağına ikna olmuştu. 'Beni serbest bırakacaklar ve kimse beni almayınca, ben de gidip Knicks ile sözleşme imzalayacağım' demişti. Ben de 'Seni bırakmazlar, bu şehri yakarlar' demiştim. Ama Lakers'ı çok seviyordu ve tek istediği orada olmaktı. Garden'da oynama hayalleri kurardı ve Carmelo'yu da çok severdi."



Bryant'ın kariyerinin son dönemleri olan 2013 yılında, Lakers ilk turda San Antonio Spurs tarafından süpürülmüştü. Yedinci sıradaki Lakers'ı playofflara taşıyan Bryant, sezona trajik bir aşil tendonu sakatlığıyla veda etmişti.



