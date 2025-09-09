Serbest oyuncu Ben Simmons'ın transfer sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. New York Knicks'in ilgisinin boyutuna dair çelişkili haberler gündeme geldi.SNY'den Ian Begley'nin aktardığına göre, Knicks yaz döneminde eski All-Star oyuncu ile görüşmeler gerçekleştirdi ancak hiçbir zaman resmi bir kontrat teklifi sunmadı. Ligdeki kaynaklar, New York'un Simmons'a ilgi gösterdiğini ancak kadrodaki son boşluğu doldurmak için farklı opsiyonlarını açık tuttuğunu belirtti.Bu gelişme, Marc Stein'in Substack'te yayımladığı ve Knicks ile Boston Celtics'in yaz döneminde Simmons'a en ciddi ilgiyi gösteren iki takım olduğunu bildiren haberinin ardından geldi. Stein ayrıca Knicks'in Simmons'a bir yıllık minimum kontrat teklif ettiğini ancak oyuncunun bunu reddettiğini yazmıştı. Begley'nin son haberi ise resmi bir teklif olduğu iddiasını çürütüyor.Knicks, son kadro kontenjanı için birçok ismi değerlendiriyor. Landry Shamet, şut tehdidi olan bir guard olarak gündemde yer alırken, Malcolm Brogdon da potansiyel bir transfer olarak görüşülüyor.29 yaşındaki Simmons, antrenman kampının başlamasına kısa süre kala hâlâ bir takımla anlaşabilmiş değil. Geçen sezonu Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers arasında bölüştüren Simmons, 50 maçta 5.1 sayı, 4.9 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynadı.Playoff döneminde Clippers formasıyla oldukça sınırlı bir rol üstlenen Simmons, sadece maç başına 8 dakika süre alabildi.Bir dönem ligin yapı taşlarından biri olarak görülen Simmons, 2016 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilmişti. 2018'de Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış, üç kez All-Star seçilmiş ve iki kez NBA En İyi Savunma Beşi'ne girmeyi başarmıştı.Ancak kronik sakatlık sorunları ve hücumdaki sınırlı yönleri nedeniyle değerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Şimdi kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaşıyor.Belirsizliği artıran bir başka gelişme ise Simmons'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Bernie Lee'nin bu yaz resmi olarak oyuncuyu temsil etmeyi bıraktığını NBPA'ya bildirmesi oldu.Simmons'ın düşen değerine rağmen, boyu, savunmadaki çok yönlülüğü ve pas dağıtma yetenekleri hâlâ bazı takımların ilgisini çekiyor. Ancak bu ilginin, sezon başlamadan önce resmi bir kontrata dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.