Kluivert: 'Belhanda hastanede kalacak'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Çok fazla eksikle maça çıktıkları hatırlatılan Hollandalı teknik adam, "Farklı 11 ile çıktık ama muazzam oyuncularımız olduğu için gönlümüz rahattı. Sahada plana sadık kaldılar. Çok mücadele verdik. Onları tebrik ederim. Konuştuğumuz her şeyi yaptılar. Benim için böyle bir galibiyet almak keyif vericiydi. Plana sadık kaldık ama mücadele de ettik. Beşiktaş 2 gol attı ama 4-0 bizim için daha iyi olabilirdi." dedi.
Devre arasında oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın durumu sorulan Kluivert, "Younes Belhanda hastaneye gitti. Tedbir amacıyla orada kalacak. M'Baye Niang ile çarpıştı ve ikinci yarı sahaya çıkmadan önce sağ gözü iyi görmüyordu. İçimiz rahat, durumu iyi." cevabını verdi.
Kluivert, son olarak, "Herkesin hazır olması gerekiyor. Bunu sürekli futbolculara söylüyoruz. Yedekten gelen oyuncular şunu gösterdi, oynayacak güçleri var. Takımda denge çok yüksek. Herkes birbirini geliştirmek için çalışıyor. Biz böyle bir takımız." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa maçı sonrası ağızlarında acı bir tat olduğunu, bu galibiyetle moral bulduklarını dile getirdi.
Beşiktaş karşısında Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de farklı futbolcular olduğunu aktaran Kluivert, "Sahaya çıkan bütün futbolcularımız yürekleriyle ve güzel futbolla performanslarını gösterdi. Çok güzel goller attık. Galip geldiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Baktığımızda 4-0'ı koruyamadık, o biraz üzdü." diye konuştu.
Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdikten sonra yenemedikleri tek takımın Beşiktaş olduğunu aktaran Kluivert, aldıkları galibiyetin Adana için özel olduğunu vurguladı.
Önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, şu görüşlerini paylaştı:
"Bugün bir kez daha gösterdik ki buraya gelen takımlar istediklerini kolay kolay yapamaz. Evimizde oynadığımızda maçlardaki geçmiş performanslarımız bunu ispatlıyor. Sürekli bizi motive eden taraftarlarımızın desteğiyle, rakipler gelip burada istediğini yapamaz. Bu bizim için pozitif bir durum. Yedekte olan sporcularımız öyle performans gösterdi ki 'İlk 11 için biz de varız' dediler. Biz onların öyle olduğunu biliyorduk. Aslında oynayan futbolcularımız da bunun farkına vardı. Herkesin hazır olduğu görüldü. Her konuşmamızda bunu söylüyoruz. Birbirimizi geliştirmek için bu önemli. Geçen hafta 9 kişi değil de 11 kişi kalabilseydik, Kasımpaşa'yı da yenebileceğimizi düşünüyorum. Bu galibiyetle de daha farklı bir yerde olurduk. Biraz o acı tat bende kaldı. Artık geleceğe bakmamız ve adım adım ilerlememiz lazım. Şimdi Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarımız var. Onlara konsantre olacağız ve yolumuza devam edeceğiz."
Kluivert, hastaneye kaldırılan Belhanda'nın durumuyla ilgili ise "Doktorumuzla konuştuğumuza göre, bu geceyi tedbir amaçlı hastanede geçirecek. İkinci yarıda sağ gözü net bir şekilde göremiyordu. O yüzden tedbir amaçlı, herhangi bir durum oluşmasın diye hastanede kalacak." açıklamasında bulundu.
Çok fazla eksikle maça çıktıkları hatırlatılan Hollandalı teknik adam, "Farklı 11 ile çıktık ama muazzam oyuncularımız olduğu için gönlümüz rahattı. Sahada plana sadık kaldılar. Çok mücadele verdik. Onları tebrik ederim. Konuştuğumuz her şeyi yaptılar. Benim için böyle bir galibiyet almak keyif vericiydi. Plana sadık kaldık ama mücadele de ettik. Beşiktaş 2 gol attı ama 4-0 bizim için daha iyi olabilirdi." dedi.
Devre arasında oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın durumu sorulan Kluivert, "Younes Belhanda hastaneye gitti. Tedbir amacıyla orada kalacak. M'Baye Niang ile çarpıştı ve ikinci yarı sahaya çıkmadan önce sağ gözü iyi görmüyordu. İçimiz rahat, durumu iyi." cevabını verdi.
Kluivert, son olarak, "Herkesin hazır olması gerekiyor. Bunu sürekli futbolculara söylüyoruz. Yedekten gelen oyuncular şunu gösterdi, oynayacak güçleri var. Takımda denge çok yüksek. Herkes birbirini geliştirmek için çalışıyor. Biz böyle bir takımız." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa maçı sonrası ağızlarında acı bir tat olduğunu, bu galibiyetle moral bulduklarını dile getirdi.
Beşiktaş karşısında Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de farklı futbolcular olduğunu aktaran Kluivert, "Sahaya çıkan bütün futbolcularımız yürekleriyle ve güzel futbolla performanslarını gösterdi. Çok güzel goller attık. Galip geldiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Baktığımızda 4-0'ı koruyamadık, o biraz üzdü." diye konuştu.
Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdikten sonra yenemedikleri tek takımın Beşiktaş olduğunu aktaran Kluivert, aldıkları galibiyetin Adana için özel olduğunu vurguladı.
Önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, şu görüşlerini paylaştı:
"Bugün bir kez daha gösterdik ki buraya gelen takımlar istediklerini kolay kolay yapamaz. Evimizde oynadığımızda maçlardaki geçmiş performanslarımız bunu ispatlıyor. Sürekli bizi motive eden taraftarlarımızın desteğiyle, rakipler gelip burada istediğini yapamaz. Bu bizim için pozitif bir durum. Yedekte olan sporcularımız öyle performans gösterdi ki 'İlk 11 için biz de varız' dediler. Biz onların öyle olduğunu biliyorduk. Aslında oynayan futbolcularımız da bunun farkına vardı. Herkesin hazır olduğu görüldü. Her konuşmamızda bunu söylüyoruz. Birbirimizi geliştirmek için bu önemli. Geçen hafta 9 kişi değil de 11 kişi kalabilseydik, Kasımpaşa'yı da yenebileceğimizi düşünüyorum. Bu galibiyetle de daha farklı bir yerde olurduk. Biraz o acı tat bende kaldı. Artık geleceğe bakmamız ve adım adım ilerlememiz lazım. Şimdi Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarımız var. Onlara konsantre olacağız ve yolumuza devam edeceğiz."
Kluivert, hastaneye kaldırılan Belhanda'nın durumuyla ilgili ise "Doktorumuzla konuştuğumuza göre, bu geceyi tedbir amaçlı hastanede geçirecek. İkinci yarıda sağ gözü net bir şekilde göremiyordu. O yüzden tedbir amaçlı, herhangi bir durum oluşmasın diye hastanede kalacak." açıklamasında bulundu.