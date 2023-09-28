Kluivert: 'Belhanda hastanede kalacak'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.Çok fazla eksikle maça çıktıkları hatırlatılan Hollandalı teknik adam,dedi.Devre arasında oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın durumu sorulan Kluivert,cevabını verdi.Kluivert, son olarak,sözlerini sarf etti.Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa maçı sonrası ağızlarında acı bir tat olduğunu, bu galibiyetle moral bulduklarını dile getirdi.Beşiktaş karşısında Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de farklı futbolcular olduğunu aktaran Kluivert,diye konuştu.Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdikten sonra yenemedikleri tek takımın Beşiktaş olduğunu aktaran Kluivert, aldıkları galibiyetin Adana için özel olduğunu vurguladı.Önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, şu görüşlerini paylaştı:Kluivert, hastaneye kaldırılan Belhanda'nın durumuyla ilgili iseaçıklamasında bulundu.