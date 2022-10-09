Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Liverpool ile anılıyor.



KLOPP, ÖZEL OLARAK İSTEDİ



İngiliz basınına göre; Galatasaray'da devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Jürgen Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı.



BÜYÜK YANKI UYANDIRDI



Futbolcunun adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Ara transfer döneminde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda.



KEREM'İN KARİYERİ



Sol kanat pozisyonunda görev alan Kerem Aktürkoğlu, Gölcükspor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına giden oyuncunun sonraki durakları sırasıyla; Bodrumspor, Karacabey ve 24 Erzincanspor oldu. Genç yıldız 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor.































