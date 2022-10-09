Klopp'tan Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Liverpool'un hocası Jürgen Klopp'un özel olarak talimat verdiği yazıldı.

, Fotoğraf; AA
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Klopp'tan Kerem Aktürkoğlu'na kanca
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09 Ekim 2022 12:49
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Liverpool ile anılıyor.

KLOPP, ÖZEL OLARAK İSTEDİ

İngiliz basınına göre; Galatasaray'da devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Jürgen Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Futbolcunun adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Ara transfer döneminde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda.

KEREM'İN KARİYERİ
 
Sol kanat pozisyonunda görev alan Kerem Aktürkoğlu, Gölcükspor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına giden oyuncunun sonraki durakları sırasıyla; Bodrumspor, Karacabey ve 24 Erzincanspor oldu. Genç yıldız 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor.  

 

 

 

 

 

 

 

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