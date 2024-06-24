Golden State Warriors'ın, Klay Thompson ile sözleşme imzalamadan önce takas piyasasını takip etmek istediği belirtildi.



The Athletic'ten Anthony Slater, Thompson ve Warriors'ın serbest oyuncu döneminin başlamasına kısa bir süre kala, yeni bir sözleşmeye ilişkin görüşmelerini "esasen dondurduğunu" bildirdi. Şu anda Warriors'la masada bir anlaşma olmadığı ve bu noktada verimli bir tartışma da yapılmadığı kaydedildi.



The Athletic, Warriors'ın Klay ile kontrat ve rol anlamında ortak payadada buluşabilmesi durumunda, kendisiyle yeniden sözleşme imzalamak istediğini rapor etse de, ekibin kadro durumunu geliştirmenin diğer potansiyel yollarını keşfettiğinde, tecrübeli guardın durumunu üzerinde çalışılabilecek bir durum olarak gördüğü açıklandı.



Başlangıçta Thompson'ın adının sıklıkla geçtiği Orlando Magic ekibiyle arasındaki görüşmelerde ise bir ilerleme kaydedilmediği söylendi.





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