Golden State Warriors forveti Klay Thompson, Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'u "emekli olduğunda kimsenin hatırlamayacağını" söyledi.



Cumartesi günü Grizzlies'in Warriors'a karşı kazandığı galibiyet boyunca, Brooks ve Thompson'ın birbirlerine yaptığı trash-talk dikkat çekmişti ve Brooks'un Thompson'a "Berbatsın" dediği, Thompson'ın ise Brooks'a dört parmağını göstererek kaç yüzük sahibi olduğunu hatırlattığı görülmüştü.



Brooks, Grizzlies'in bunu motivasyon olarak kullandığını şu şekilde açıkladı:



"Dört yüzüğü var. Tek söylediği buydu. Bu bizim için motivasyon. Biz de yüzük istiyoruz. Geçen yıl attığımız adımları atarak devam ediyoruz ve her şeyden ders çıkarıyoruz. Aramızdaki trash-talk arkadaşça, lakin San Francisco'da birçok kişinin aklından çıkamadığım aşikar."



Thompson ise, Brooks'un bu ifadelerine daha agresif bir yanıt vermeyi tercih etti:



"Dillon Brooks umurumda değil. Emekli olduğunda, kimsenin bir daha kendisi hakkında konuşacağını sanmıyorum. Size söz veriyorum. Şu an işler güzel, ama 10 yıl bekleyin görürsünüz."





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