Golden State Warriors forveti Klay Thompson, Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'u "emekli olduğunda kimsenin hatırlamayacağını" söyledi.
Cumartesi günü Grizzlies'in Warriors'a karşı kazandığı galibiyet boyunca, Brooks ve Thompson'ın birbirlerine yaptığı trash-talk dikkat çekmişti ve Brooks'un Thompson'a "Berbatsın" dediği, Thompson'ın ise Brooks'a dört parmağını göstererek kaç yüzük sahibi olduğunu hatırlattığı görülmüştü.
Brooks, Grizzlies'in bunu motivasyon olarak kullandığını şu şekilde açıkladı:
"Dört yüzüğü var. Tek söylediği buydu. Bu bizim için motivasyon. Biz de yüzük istiyoruz. Geçen yıl attığımız adımları atarak devam ediyoruz ve her şeyden ders çıkarıyoruz. Aramızdaki trash-talk arkadaşça, lakin San Francisco'da birçok kişinin aklından çıkamadığım aşikar."
Thompson ise, Brooks'un bu ifadelerine daha agresif bir yanıt vermeyi tercih etti:
"Dillon Brooks umurumda değil. Emekli olduğunda, kimsenin bir daha kendisi hakkında konuşacağını sanmıyorum. Size söz veriyorum. Şu an işler güzel, ama 10 yıl bekleyin görürsünüz."
Cumartesi günü Grizzlies'in Warriors'a karşı kazandığı galibiyet boyunca, Brooks ve Thompson'ın birbirlerine yaptığı trash-talk dikkat çekmişti ve Brooks'un Thompson'a "Berbatsın" dediği, Thompson'ın ise Brooks'a dört parmağını göstererek kaç yüzük sahibi olduğunu hatırlattığı görülmüştü.
Brooks, Grizzlies'in bunu motivasyon olarak kullandığını şu şekilde açıkladı:
"Dört yüzüğü var. Tek söylediği buydu. Bu bizim için motivasyon. Biz de yüzük istiyoruz. Geçen yıl attığımız adımları atarak devam ediyoruz ve her şeyden ders çıkarıyoruz. Aramızdaki trash-talk arkadaşça, lakin San Francisco'da birçok kişinin aklından çıkamadığım aşikar."
Thompson ise, Brooks'un bu ifadelerine daha agresif bir yanıt vermeyi tercih etti:
"Dillon Brooks umurumda değil. Emekli olduğunda, kimsenin bir daha kendisi hakkında konuşacağını sanmıyorum. Size söz veriyorum. Şu an işler güzel, ama 10 yıl bekleyin görürsünüz."
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