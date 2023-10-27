29 Ekim

Kjetil Knutsen: "Bu maçı kazanmak önemliydi"

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kjetil Knutsen: 'Bu maçı kazanmak önemliydi'
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27 Ekim 2023 00:57
Son güncelleme 27 Ekim 2023 01:27
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, kritik bir maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, "Çok iyi bir maç oldu. İyi futbolculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Bizim için anahtar bir maçtı. Bu maçı kazanmak önemliydi ve başarıya ulaştık. Konferans Ligi bu hafta itibariyle bitti, şimdi ligimize döneceğiz." diye konuştu.

Norveçli teknik adam, maçta önemli şanslar bulduklarını söyleyerek, "Totalde iyiydik. Büyük şanslar bulduk. Yan toplar ve ileri çıkan toplarda başarı kaydettik. Bazı defansif konularda çalışmamız ve bazı anlarda biraz daha kontrollü oynamayı tercih etmemiz gerekiyor." dedi.

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