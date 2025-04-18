Kings, Scott Perry'yi GM olarak işe almak üzere

Sacramento Kings, uzun süredir NBA'de yöneticilik yapan Scott Perry ile genel menajerlik görevi için anlaşma sağlamaya çok yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kings, Scott Perry'yi GM olarak işe almak üzere
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18 Nisan 2025 13:28
Sacramento Kings, uzun süredir NBA'de yöneticilik yapan Scott Perry ile genel menajerlik görevi için anlaşma sağlamaya çok yakın.

ESPN'in haberine göre, Perry daha önce 2017'de kısa bir süre Kings yönetiminde bulunmuş, ardından New York Knicks'e geçmişti. Perry, Orlando Magic, Seattle SuperSonics ve Detroit Pistons gibi takımların yönetimlerinde de görev aldı.

Perry, Monte McNair'in ayrılığı sonrası görevi devralacak. McNair, 2023'te Yılın Yöneticisi ödülünü almış ve 16 yıl süren playoff hasretini sona erdirmişti.

McNair döneminde Kings üç sezon üst üste 40 galibiyet barajını geçti. Ondan önceki 15 yılda bu başarıya ulaşamamışlardı. Ancak bu sezonun ardından hem McNair hem de asistanı Wes Wilcox organizasyondan ayrıldı.

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