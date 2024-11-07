Kim Min-Jae: "Napoli'deki seviyemde değilim"

Bayern Münih forması giyen Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, "Henüz Napoli'deki seviyeme ulaşmış değilim." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kim Min-Jae: 'Napoli'deki seviyemde değilim'
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07 Kasım 2024 18:08
Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae, takım arkadaşı Joshua Kimmich'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözlerine cevap verdi.

Güney Koreli futbolcu, "Joshua beni her zaman cesaretlendiren bir arkadaşım. Bana savunma canavarı demesi beni mutlu ediyor. Kendime güveniyorum ve burada kendimi tamamen evimde hissediyorum. Ama daha fazlası da var, henüz Napoli'deki seviyeme ulaşmış değilim." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te bu sezon 15 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Alman ekibinin 2023 yazında Napoli'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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